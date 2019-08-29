Опрос: каждый пятый россиянин смотрит телевизор раз в полгода

Каждый пятый (20%) житель России смотрит телевизор раз в шесть месяцев, при этом чуть менее половины (43%) россиян включают его каждый день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом Hi-Tech Mail.ru.

Как отмечается, 17% россиян смотрят телевизор один раз в неделю, дважды в месяц --12%.

При этом 92% опрошенных отметили, что имеют дома ТВ-устройства. В 73% случаев жители страны предпочитают смотреть телевизор в гостиной, в 44% — в спальне, 38% — на кухне.

Известно, что 53% респондентов включают ТВ для просмотра фильмов, 48% — новостей, 29% — популярных сериалов, 26% — спортивных программ, 24% — мультфильмов.

Наименьшая доля просмотров приходится на развлекательные (16%) и музыкальные передачи (16%), а также ток-шоу (14%).

Опрос проводился с 23 по 30 августа, в нем приняли участие 8,8 тыс. российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

Ранее сообщалось, что самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов.