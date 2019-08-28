Пенсионерка из Подмосковья содержала в квартире около 600 крыс

Пенсионерка развела в своей квартире в Пушкино около 600 крыс. Об этом сообщает «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на волонтеров.

Отмечается, что хозяйку грызунов отправили на лечение в психбольницу. После чего волонтеры принялись пристраивать питомцев.

В настоящее время им удалось отловить около 400 крыс, 100 из них отдали новым хозяевам.

«В квартире найдены сразу несколько видов декоративных крыс, даже породы сфинкс», — пояснили волонтеры.

По словам общественников, женщина морила грызунов голодом и они питались трупами своих сородичей.

Уточняется, что у крыс были взяты анализы крови, которые показали, что животные здоровы.