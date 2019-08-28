В Екатеринбурге пьяных врачей обвинили в смерти россиянки после удаления зуба

В Екатеринбурге родственники многодетной матери, погибшей после удаления зуба, обвинили пьяных врачей в ее смерти. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник.

Отмечается, что родные погибшей убеждены, что женщина умерла на операционном столе после удаления зуба из-за врачебной ошибки. Подчеркивается, что во время проведения процедуры медики были в состоянии алкогольного опьянения.

По информации источника, в начале операции один из хирургов вставил трубку, через которую подается кислород, не в трахею, а в пищевод. В результате женщина умерла от гипоксии.

Уточняется, что медики не сообщили в полицию об этом инциденте.

Поясняется, что случай проанализировала специальная комиссия. По предварительным данным, при патологоанатомическом вскрытии никаких нарушений со стороны врачей не было обнаружено.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье брошенная на столе девушка умерла во время родов.