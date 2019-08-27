Словак оформил свидетельство о собственной смерти, чтобы избежать суда

Житель Словакии по имени Оливер, скрываясь от уголовного преследования на родине, уехал из страны, оформил свидетельство о своей смерти и сменил имя, однако его поймали в Мексике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Словакии.

Отмечается, что Оливер покинул республику еще в 2010 году сразу после обвинения суда в финансовых махинациях. За это время он успел оформить свидетельство о собственной смерти в Белизе, изменил свое имя и фамилию на Давид Круз Манзанер. Благодаря этому его международный поиск был приостановлен.

Однако Оливер был найден следователями словацкой полиции в сотрудничестве с представителями Интерпола в Мексике.

Его отправили в Австрию, где его ждет решения о выдаче на родине.

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