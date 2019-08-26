Женщина погибла в результате стрельбы в Швеции

Женщина погибла в результате стрельбы на улице в шведском Мальме. Об этом сообщает Sydsvenska со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что во время инцидента вместе с женщиной был маленький ребенок и ее муж.

Уточняется, что очевидцы сообщили о том, что выстрелы произвели двое мужчин, одетых в черное, после чего они скрылись с места преступления на серебристом автомобиле.

Поясняется, что также были госпитализированы три человека.

В настоящее время полиция выясняет все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что три человека госпитализированы после стрельбы в Швеции.