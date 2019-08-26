Женщина погибла в результате стрельбы в Швеции
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Женщина погибла в результате стрельбы на улице в шведском Мальме. Об этом сообщает Sydsvenska со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что во время инцидента вместе с женщиной был маленький ребенок и ее муж.
Уточняется, что очевидцы сообщили о том, что выстрелы произвели двое мужчин, одетых в черное, после чего они скрылись с места преступления на серебристом автомобиле.
Поясняется, что также были госпитализированы три человека.
В настоящее время полиция выясняет все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что три человека госпитализированы после стрельбы в Швеции.