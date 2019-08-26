Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что все хирурги одной из городских больниц города написали заявления на увольнение. По данным СМИ, причиной этого стала высокая нагрузка и невысокая заработная плата.

По словам пресс-секретаря, правительство обратило внимание на произошедшее.

Он подчеркнул, что данный вопрос лежит в области компетенции Минздрава России, а также региональных и областных властей.

«Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом», — уточнил Песков.

Ранее Песков отреагировал на идею американского лидера Дональда Трампа вернуть Россию на G7.