Мужчина получил 22 года тюрьмы за убийство 5-летней девочки в Сочи
В Сочи 30-летний гражданин Азербайджана был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство пятилетней девочки, которая являлась дочерью его сожительницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по Краснодарскому краю.
Как отмечается, преступление произошло в марте 2018 года.
Уточняется, что в то время мать находилась в больнице на лечении, а за ребенком присматривал отчим.
Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина изнасиловал ее, а после нанес не менее трех ударов руками в грудную клетку и в живот.
Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, преступник уложил тело ребенка в сумку и вынес на берег реки, сообщив другим, что девочка пропала.
Однако, когда девочку в итоге нашли, отчим сознался в преступлении.
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