Мужчина получил 22 года тюрьмы за убийство 5-летней девочки в Сочи

В Сочи 30-летний гражданин Азербайджана был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство пятилетней девочки, которая являлась дочерью его сожительницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как отмечается, преступление произошло в марте 2018 года.

Уточняется, что в то время мать находилась в больнице на лечении, а за ребенком присматривал отчим.

Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина изнасиловал ее, а после нанес не менее трех ударов руками в грудную клетку и в живот.

Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, преступник уложил тело ребенка в сумку и вынес на берег реки, сообщив другим, что девочка пропала.

Однако, когда девочку в итоге нашли, отчим сознался в преступлении.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой.