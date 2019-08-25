Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании

В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА «Новости».

Часть здания, на котором было нарисовано граффити, была закрашена белой краской.

Один из очевидцев рассказал, что уничтожение работы художника было совершено намеренно: «Приехали рабочие и со вчерашнего дня начали его замазывать».

Кроме того, один из уличных фотографов предположил, что работа, которая появилась на стене дома в мае 2017 года, потеряла свою актуальность, поскольку «Brexit уже не остановить».

На рисунке был изображен рабочий, который сбивает одну из звезд на флаге Евросоюза. Граффити былооценено в £1 млн ($1,23 млн).

Ранее сообщалось, что Бэнкси разоблачен.