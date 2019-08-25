Росгвардеец в Ульяновске уволен за бездействие во время обеда

В Ульяновской области сотрудник Росгвардии был уволен за то, что не отреагировал на призывы о помощи от женщины. Об этом сообщает ТАСС.

В Сети было опубликовано видео, на котором слышно, как женщина просит о помощи таксисту, которому угрожают.

В этот момент один из сотрудников правоохранительных органов сидит в служеюбной машине в то время, как его коллега покупает еду в одной из шаурмечной неподалеку. На вопросы о неоказании помощи пострадавшим сотрудник ответил, что у них обед. По данному факту была проведена проверка.

Покупавший еду росгвардеец уволен. Его коллега и непосредственный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что трех сотрудников «Крестов» уволили из-за видео с избиением заключенного.