В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Отмечается, что женщине было отказано в приеме из-за того, что у врачей заканчивалось дежурство.

Уточняется, что пациентка оперативно была доставлена в другую больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации ведомства, состояние женщины в настоящее время стабильное.

В департаменте назвали поведение врачей недопустимым и пообещали провести проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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