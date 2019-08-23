Ребенок во второй раз угнал машину родителей и попал в аварию в Германии

В немецком городе Зоест восьмилетний мальчик второй раз за неделю угнал автомобиль родителей и попал в аварию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз полиции Дортмунда в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Отмечается, что мальчик около полуночи украл ключи от машины Volkswagen Golf, сел в нее, завел двигатель и направился в Дортмунд. На «похитителя» обратили внимание другие водители в результате того, что тот игнорировал красный свет светофора и нарушал правила дорожного движения.

В конце поездки мальчик разогнал машину до скорости 180 километров в час и съехал с автобана, после чего столкнулся с прицепом припаркованного грузовика.

В Полиции сообщили, что автомобиль серьезно пострадал, но ребенок остался невредим.

Ранее сообщалось, что ребенок угнал машину родителей и проехал со скоростью 140 км/ч в Германии.