Адвокат Вышинского опроверг подписание им договора об обмене

Адвокат арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского опроверг информацию о подписании его клиентом договора об обмене. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что защита планирует уточнить его позицию по этому вопросу 27 августа.

Адвокат также добавил, что «сторона защиты ни в каких переговорных процессах не принимала участие».

Прездставитель защиты Вышинского подчеркнул, что не признает обвинений в сторону журналиста.

Ранее сообщалось, что Москва и Киев планируют обменять задержанных по формуле «33 на 33».