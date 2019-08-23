На таможне в России не пропустили разделочные доски с «Гитлером»

На таможне в Иркутской области были изъяты разделочные доски с портретом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что изделия хотели провести из Китая в Россию.

Всего было обнаружено 320 разделочных досок, на которых были изображены кофейные чашки, с надписью Coffee, а также красные марки, на которых предположительно изображено лицо Гитлера.

Также н апровозимых изделиях были нарисованы немецкий почтовый штамп. Уточняется, что изделия подлежат уничтожению.