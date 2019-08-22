МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 »Уральских авиалиний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, специалисты закончили работать с бортовыми самописцами. Также со всеми полученными данными уже ознакомлены члены комиссии по расследованию происшествия.

«Запись расшифрована, голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта идентифицированы», — добавил источник.

Планируется, что промежуточный отчет о расследованиях будет обнародован в течение месяца.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в кукурузном поле А321.