В Рособрнадзоре сообщили об изменениях в ЕГЭ 2020

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал измененные проекты контрольных измерительных материалов (КИМ) для ЕГЭ 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Отмечается, что изменения оказались незначительными во всех предметах, помимо Китайского языка. Были изменены формулировки некоторых заданий, а также усовершенствованы критерии оценки.

Так, изменения коснулись ЕГЭ по физике. Теперь в 25 задании нужно будет дать развернутый ответ оценено в два балла. Также в 24 задании вместо двух правильных ответов предлагается выбор всех верных ответов, число которых может составлять либо два, либо три.

Кроме того, будет изменена структура КИМ ЕГЭ по Китайскому языку. Станет меньше заданий на аудирование, появятся два диалогических текста. В разделе «Письмо» предложат написать личное письмо, раздел «Чтение» станет меньше.

Помимо этого, уточнены критерии оценки отдельных заданий по русскому языку, географии, истории и обществознанию.

Ранее сообщалось, что выпускники колледжей не станут сдавать ЕГЭ по решению Минпросвещения.