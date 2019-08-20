Пользователей Сети рассмешила фотография удивленной кошки

Пользоватей Сети рассмешила фотография кошки, которая сидит между двух зеркал. Снимок опубликовал пользователь Reddit.

На фото видно, как животное сидит между двумя зеркалами в раковине в ванной комнате. Из-за оптической иллюзии кажется, что голова кошки в зеркале больше, чем есть.

Комментаторы предположили, что кошка испугалась собственного отражения. Другие написали, что смеялись несколько минут. Один из пользователей написал, что смешком разбудил спящую рядом девушку.

Однако один из юзеров подумал, что кошка удивилась не своему отражению в зеркале, а хозяина.

«Подождите, если ты можешь увидеть лицо кота в зеркале, это означает, что кот может видеть тебя. Так что кот на самом деле боится тебя», — написал он.

Ранее сообщалось, что злой кот стал новой звездой инстаграма.