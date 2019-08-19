Экс-главу Клинского района заподозрили в аферах на 43 млн рублей

Бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю вменили ряд афер на сумму в 43 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК Ольгу Врадий.

Как отмечается, прокуратура еще раньше потребовала изъять у него активы на 9 млрд рублей.

По словам Врадий, Постригань, занимая должность главы администрации Клинского района, незаконным путем получил право собственности на ряд муниципальных объектов.

Она пояснила, что ущерб от этих преступлений как раз оценивается в 43 млн рублей.

Она добавила, что троих обвиняемых по этому делу заключили под стражу, еще двоих пока не нашли.

Кроме того, еще один обвиняемый сбежал за границу, и его объявили в международный розыск, заключила Врадий.

Ранее у экс-главы Клинского района нашли новые миллиарды.