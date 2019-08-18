Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
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Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии. Об этом сообщает Bild.
По информации издания, в результате происшествия погибли два человека. Еще двое получили ранения.
Отмечается, что нападавший задержан. Уточняется, что после совершения преступления мужчина сел на землю и ждал приезда полицейских.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы случившегося.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина набросился на экс-жену с ножом из-за отказа вернуться.