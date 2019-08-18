Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии

Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в результате происшествия погибли два человека. Еще двое получили ранения.

Отмечается, что нападавший задержан. Уточняется, что после совершения преступления мужчина сел на землю и ждал приезда полицейских.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы случившегося.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина набросился на экс-жену с ножом из-за отказа вернуться.