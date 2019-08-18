Стали известны самые популярные курорты России для отдыха с детьми в сентябре

Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что в них вошли крымские города Феодосия, Алушта, Евпатория, Ялта, Алупка, Судак и Севастополь.

Кроме того, в рейтинг есть такие города Краснодарского края, как Сочи, Анапа и Геленджик.

Отмечается, что список популярных курортов составили согласно данным анализа оплаченных броней жилья туристами с детьми для проживания с 1 по 30 сентября 2019 года.

Ранее российские туристы рассказали, на каких курортах они заводят романы.