Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку

Прокуратура проверит, на каких основаниях против жительницы Москвы возбудили уголовное дело за то, что она покупала лекарства своему ребенку-инвалиду. Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, передает ТАСС.

По ее словам, прокуратура изучит факты и проверит законность возбуждения уголовного дела. Отмечается, что также будут проанализированы причины, почему лекарства с психотропными веществами нельзя было купить в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что 12 августа в Москве представители Федеральной таможенной службы задержали женщину при получении посылки с незарегистрированным в России препаратом, который она заказала для больного сына.

Москвичку допрашивали в течение пяти часов, после конфисковали посылку с лекарством. Известно, что это уже второй случай, когда ее задерживают при получении лекарственных препаратов.