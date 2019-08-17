Полиция спасла более 300 ежей из заточения в США

Американская полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении в доме городе Ромьюлус, штате Мичиган. Об этом сообщается на странице полиции города в Facebook.

Как отмечается, в правоохранительные органы обратился один из местных жителей. После чего представители отдела по контролю за животными и полицейские осуществили обыск в одном из зданий города, где и нашли животных.

В сообщении, что среди животных также было обнаружено шесть кроликов, три крупных игуаны, два кенгуру, песец, павлин и сетчатый питон длиной в 16 футов (около 5 метров) и массой в 200 фунтов (примерно 90 кг).

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