В Москве мужчина с топором потребовал в банке закрытия кредита

В пресс-службе центрального округа Росгвардии проинформировали о том, что в Москве задержали нетрезвого мужчину, который ворвался в банк с топором и требовал закрыть его кредит. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет об отделения на ул. Большая Тульская.

«Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы», — сказал источник.

Уточняется, что мужчину задержали и передали полиции.

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