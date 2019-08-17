В Москве мужчина с топором потребовал в банке закрытия кредита
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В пресс-службе центрального округа Росгвардии проинформировали о том, что в Москве задержали нетрезвого мужчину, который ворвался в банк с топором и требовал закрыть его кредит. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет об отделения на ул. Большая Тульская.
«Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы», — сказал источник.
Уточняется, что мужчину задержали и передали полиции.
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