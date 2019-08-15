Россияне стали чаще умирать от алкоголя

В России выросло число умерших от отравления алкоголем выросло на 21,1% за первую половину 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что от отравления спиртными напитками скончались более 3,9 тысячи человек. Год назад этот показатель был 3,2 тысячи.

Согласно данным, количество погибших в ДТП снизилось на 4,7%, до 5498 человек за январь-июнь 2019 года. Это на 269 меньше, чем годом раннее.

Также снизилось число самоубийств на 7,7%, до 8,7 тысяч случаев и число убийств на 3,5%, до 3,9 тысячи.

Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг по числу пациентов с алкогольной зависимостью.