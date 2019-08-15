Число пострадавших при стрельбе в Филадельфии полицейских возросло до семи

Полицейское управление Филадельфии заявило, что при проведении операции по задержанию наркоторговцев и начавшейся стрельбы пострадали не менее семи сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается в твиттере управления.

По имеющимся данным, неизвестные ранили шесть полицейских, также еще «дополнительное число сотрудников» получили другие травмы.

Известно, что в настоящее время пострадавших уже доставили в больницы. Один из стрелявших продолжает периодически открывать огонь в здании.

«Офицеры пытаются связаться со стрелком; умоляя его сдаться и избежать дальнейших травм», — добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он знает о стрельбе, которая идет в северной части Филадельфии.