Тайфун «Кроса» движется в сторону Японии

170 международных и 228 внутренних авиарейсов были отменены в Японии в связи с приближением тайфуна «Кроса». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в настоящее время тайфун расположен в 190 километрах к востоку от острова Танэгасима. Он может обрушиться на остров «Кусю» в ночь на четверг, 15 августа.

Специалисты ожидают, что в течение последующих суток он достигнет западного побережья и центрального района острова Сикоку, а также западного и центрального района острова Хонсю.

«Кроса» двигается со скоростью 20 км/ч. По словам метеорологов, тайфун станет причиной ливневых дождей и штормовых ветров. Также существует высокая вероятность подтоплений и схода горных и песчаных пород.

Ранее сообщалось, что синоптики предрекли большое наводнение в Приморье из-за тайфуна.