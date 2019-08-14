Около 40% молодежи считают себя неверующими. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА «Новости».

Согласно результатам исследования, 37% молодежи в России в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими, при этом 23% опрошенных данной возрастной группы относят себя к сторонникам православия.

Отмечается. что всего 63% россиян исповедуют православие, чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (65%), от 45 до 59 лет (65%) и старше 60 лет (74%).

Уточняется, что 5% россиян относят себя к приверженцам ислама. Католицизм и протестантизм исповедуют по 1% жителей страны.

Ранее сообщалось, что опрос ВЦИОМ показал сколько россиян читают книги.