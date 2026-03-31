Президент Украины Владимир Зеленский в юности несколько раз уклонялся от призыва. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети Х.

«До вступления в должность Владимир Зеленский четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали», — написала она в ответ на сравнение Зеленского с бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, который участвовал в нескольких войнах.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский оценил уровень мобилизации на Украине на 6–7 из 10 баллов. По его словам, сейчас Украине в первую очередь не хватает людей. Речь идет о подготовленных военнослужащих, «готовых выполнять свой воинский долг». Сырский напомнил, что основным источником пополнения ВСУ является мобилизация.

Оценивая уровень мобилизации, Сырский заявил, что хотел бы видеть значительно лучшее качество подготовки и больше мотивированных людей, «которые не покидают воинские части и выполняют все поставленные задачи».

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Сначала призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возрастной порог был снижен до 25 лет. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации. В социальных сетях регулярно появляются свидетельства о случаях насильственной мобилизации.

Ранее в России назвали условие для завершения СВО в 2026 году.