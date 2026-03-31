Глава Русского дома в Праге подтвердил, что напавшего на учреждение задержали

Гиренко: напавшего на Русский дом в Праге иностранца задержали

Руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко подтвердил информацию о задержании злоумышленника, забросавшего учреждение бутылками с зажигательной смесью. Его видеообращение появилось в распоряжении «Газеты.Ru».

«Я нахожусь у одного из отделений чешской полиции в городе Прага. Сегодня стало известно о том, что преступник, совершивший террористический акт в отношении Русского дома в Праге, задержан», — сообщил Гиренко.

Он добавил, что злоумышленник является иностранцем.

31 марта чешское информационное агентство ČTK написало, что напавший на Русский дом в Праге сам явился в полицию. Сейчас злоумышленник находится под стражей. По словам задержанного, он начал планировать атаку еще летом прошлого года.

Нападение на Русский дом, расположенный в пражском районе Дейвице, произошло 26 марта. Злоумышленник забросал здание шестью бутылками с зажигательной смесью. Как рассказал Гиренко, взорвались лишь три коктейля Молотова.

В связи со случившимся чешские правоохранители начали расследование. Министерство иностранных дел республики и министр внутренних дел Лубомир Метнар осудили атаку на Русский дом. Метнар назвал произошедшее «угрозой для безопасности».

Ранее послу Чехии в РФ заявили решительный протест из-за нападения на Русский дом.

 
