Суда одной страны освободят от платы за проход через Ормузский пролив

Иран не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив с судов Малайзии. Об этом заявил министр транспорта Энтони Локе Сиеу Фук, его цитирует агентство Bloomberg.

«Иранский посол отметил, что плата [за проход через Ормузский пролив] на малайзийские суда не распространяется. Мы являемся дружественной стороной и поддерживаем хорошие дипломатические отношения с правительством Ирана», — сказал он.

31 марта панарабский телеканал Al Jazeera, со ссылкой на иранский высокопоставленный источник сообщал, что ни одно судно с грузами для враждебных Ирану стран не прошло через Ормузский пролив. Собеседник телеканала подчеркнул, что с начала блокировки Тегераном Ормузского пролива ни одно судно, которое направлялось с грузами во враждебные Исламской Республике страны, не пересекало его и не пройдет по нему в будущем. Он пояснил, что ни одно судно не проходило через пролив без тщательной проверки документов и без соглашения с иранской стороной.

30 марта в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) говорилось, что судоходство через Ормузский пролив после начала боевых действий США и Израиля против Ирана уменьшилось более чем на 95%.

