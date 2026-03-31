Россиянин вышел из колонии и забил собственную мать

В Коми мужчина вышел из колонии и забил собственную мать

В Коми 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил свою 68-летнюю мать. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в квартире на проспекте Ленина в Ухте. Пьяный мужчина избил свою пожилую мать — причина нападения не уточняется. В результате женщина не выжила.

Отмечается, что нападавший ранее был неоднократно судим и освободился из мест лишения свободы в феврале текущего года. Следствие ходатайствовало о заключении мужчины под стражу.

В ходе следствия он дал подробные показания. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ.

До этого подросток напал с молотком на мать, отругавшую его за употребление алкоголя. Сначала мальчик отрицал вину, но затем все рассказал.

Ранее отец забил 12-летнюю дочь палкой за то, что она украла конфеты.