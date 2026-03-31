В Госдуме объяснили, для чего к молодым врачам приставят наставников

Депутат Леонов: наставники помогут молодым врачам быстрее влиться в процессию
ChaNaWiT/Shutterstock/FOTODOM

В России молодые врачи, только получившие образование, смогут сразу начинать работать в государственных больницах под руководством наставников. Минздрав установил сроки минимального наставничества для каждой специальности, механизм будет применяться как после ординатуры, так и после специалитета, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов «Парламентской газете».

«Механизм наставничества в первую очередь поможет молодым специалистам быстрее влиться в профессию, — подчеркнул парламентарий. — Выбирать место своего трудоустройства выпускник сможет самостоятельно. Речь о принудительных отработках не идет».

По его словам, у врачей будет право отказаться от наставничества, но в этом случае им перед тем, как приступить к работе, придется пройти повторно первичную аккредитацию.

Наставники помогут своим начинающим коллегам перенять опыт, быстрее освоить профессию, пояснил Леонов. По его словам, работать врачи смогут по полгода в разных клиниках, за это они будут получать обычную зарплату, а их педагоги — надбавку за наставничество. Соответствующее понятие утверждено в ТК РФ как оплачиваемая работа, напомнил депутат.

Предпочтение при выборе сотрудников больниц будет отдаваться специалистам, которые планируют остаться жить и работать в данном конкретном населенном пункте — по мнению Леонова, это поможет исключить ситуации, когда приезжий начинающий врач будет проходить обучение с наставником в клинике, в которой хотел бы работать местный врач.

Напомним, до этого Леонов также отмечал, что срок прохождения наставничества будет зависеть от специальности и может длиться меньше трех лет, причем для фармацевтов и стоматологов это не предусмотрено.

Ранее Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре.

 
