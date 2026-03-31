Губерниев посоветовал Карпину не ругаться матом

Губерниев заявил, что верит в способность Карпина без мата подготовиться к Мали

Комментатор Дмитрий Губерниев ожидает, что сборная России будет готова к товарищеской игре с Мали лучше, чем к матчу с Никарагуа. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надеюсь, тренерский штаб во главе с Карпиным без использования великого и могучего русского мата заранее, а не в перерыве, объяснит ребятам, что из себя представляет сборная Мали. Верю в Карпина и в сборную России по футболу», — сказал Губерниев.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалке Карпин произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов, за которую его осудили эксперты.

31 марта Россия в Санкт-Петербурге сыграет с Мали, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

