Нарколог оценил прогноз о «пивной эпидемии» среди россиян

Нарколог Теслер: пивная эпидемия россиянам не грозит, так как дело в генетике

Прогнозы о рисках возникновения «пивной эпидемии» среди россиян вряд ли сбудутся, так как причиной алкоголизма являются определенные нарушения в генетическом наборе. При этом зависимость от крепких спиртных напитков и легких – таких, как пиво – действительно различается, рассказал психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер радиостанции «Говорит Москва».

«Пивной алкоголизм и алкоголизм, который возникает от крепких алкогольных напитков, — это несколько разные истории, потому что существует даже такой термин — пивной алкоголизм, — пояснил врач. – Существует ген, ответственный за выделение фермента — алкогольдегидрогеназ, который расщепляет алкоголь, поступающий в организм».

По словам специалиста, если у человека этот фермент выделяется в малых количествах, то это чревато проблемами. Что касается пивного алкоголизма, то во многом это связано также с культурой потребления. Поэтому в большей степени это распространено в странах, где пиво является традиционным напитком – например, в Чехии, Германии, странах Прибалтики, отметил Теслер.

Чтобы не допустить распространения пивной зависимости среди россиян следует руководствоваться одним важным правилом – изготавливать напитки высокого качества, так как это в разы снижает риски зависимости, считает нарколог.

Напомним, до этого психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский рассказал «Газете.Ru», что весной врачи фиксируют рост потребления слабоалкогольных напитков и увеличение числа срывов у людей с зависимостью. При этом, по словам врача, именно такая «мягкая» модель употребления часто становится наиболее опасной, так как пивной алкоголизм развивается постепенно. Причем весенний рост употребления может стать пусковым механизмом для более тяжелых форм зависимости, подчеркнул он.

