В России запретили работу двух американских университетов

Генпрокуратура России признана нежелательной деятельность двух американских образовательных организаций: университета и школы Tufts University и The Fletcher School of Law and Diplomacy. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала специальной военной операции университет и школа из научных центров трансформировались в инструмент антироссийской пропаганды», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, образовательные организации целенаправленно проводят мероприятия, на которых транслируют искаженные и недостоверные сведения о России.

Кроме того, как подчеркивает Генпрокуратура, провокационная информационная политика университета и школы призвана подорвать доверие населения к российским властях, правоохранительным органам и армии. А также деятельность Tufts University и The Fletcher School of Law and Diplomacy, по информации ведомства, создает протестные настроения в российском обществе.

Ранее Минюст пополнил список иноагентов.