Суд закрыл дело о банкротстве Лерчек

РИА Новости: дело о банкротстве Лерчек прекратили после выплаты налогов
Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) после того, как она погасила задолженность по налогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В карточке дела указано, что производство по нему прекращено.

Инициатором банкротства выступило управление ФНС России по Кировской области. При этом на заседание во вторник представители налогового органа и самой Чекалиной не явились.

Представитель блогерши Максим Курносов сообщил суду, что на налоговый счет было перечислено 176 млн рублей, после чего задолженность была полностью погашена. Тогда суд объявил перерыв, чтобы налоговый орган смог подтвердить поступление средств.

В феврале Валерия Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. К заявлению адвокаты блогерши приложила выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее Лерчек в слезах рассказала о посещении государственной больницы.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!