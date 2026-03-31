Линда ждет звонка от Максима Фадеева

Певица Линда заявила Собчак, что Фадеев не должен просить у нее прощения

Певица Линда в интервью журналистке Ксении Собчак рассказала о конфликтах с продюсером Максимом Фадеевым и о том, готова ли она пообщаться с ним спустя десятилетия после разрыва контракта. Выпуск шоу «Осторожно, Собчак» с Линдой опубликован на платформе YouTube.

По словам Линды, в конце девяностых, не желая давать певице возможность уйти на иностранный лейбл, Фадеев манипулировал ею. Артистка утверждает, что тот использовал в качестве аргумента свое здоровье.

«Он говорил, что у него была операция на сердце, второй инфаркт, сто сорок пятый, всегда требовались финансы на лечение. В этой ситуации я почувствовала себя виноватой. Как я могла даже подумать о контракте с BMG, я здесь все оставлю и пойду заниматься своей карьерой? И я извинялась, я отказалась от контракта», — говорит она.

Кроме того, Линду до сих пор задевает история, когда в СМИ в рамках продвижения пустили фейковую новость о ее якобы передозировке с фотографией в черной траурной рамке.

Тем не менее, заявила Линда, она не считает, что продюсер должен просить у нее прощения. На вопрос Собчак, ждет ли она звонка от Фадеева, Линда ответила утвердительно.

«В нашей ситуации был бы разумней простой человеческий разговор. Безо всяких нагромождений», — сказала она.

48-летняя Линда (настоящее имя Светлана Гейман) известна по хитам «Мало огня», «Ворона». О разрыве контракта с Максимом Фадеевым она впервые подробно рассказала в 2020 году.

Линда также рассказала, как на нее напала проводница из-за песен о наркотиках.