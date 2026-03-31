Глава МИД Украины назвал Венгрию «искусственным препятствием» на пути к 90 миллиардам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал Венгрию «искусственным препятствием» на пути к получению кредита в €90 миллиардов от Евросоюза. Его слова с совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Каей Каллас приводит УНИАН.

«Госпожа Кая Каллас очень дипломатично сказала, что у нас есть одно препятствие и во введении 20-го пакета санкций, и в получении этого кредита на 90 млрд евро. Я назову это препятствие - это Венгрия, которая, злоупотребляя своим статусом страны ЕС и НАТО, блокирует и тем самым взяла в заложники весь Европейский Союз, всю европейскую политику и расширение, и единство», — сказал Сибига.

Глава МИД Украины выразил надежду, что в итоге будут найдены пути для преодоления этого «искусственно созданного препятствия».

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что Киев заблокировал поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». 19 марта ЕС не утвердил предоставление Украине кредита из-за вето Венгрии и Словакии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС продолжит добиваться выдачи Украине кредита «тем или иным способом». Издание Politico также писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выдать Украине двухсторонние кредиты, которые не требуют согласия всех членов Евросоюза.

Ранее решение Украины по нефтепроводу «Дружба» вызвало разногласия в ЕС.