Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава МИД Украины назвал Венгрию «искусственным препятствием» на пути к 90 миллиардам

Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал Венгрию «искусственным препятствием» на пути к получению кредита в €90 миллиардов от Евросоюза. Его слова с совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Каей Каллас приводит УНИАН.

«Госпожа Кая Каллас очень дипломатично сказала, что у нас есть одно препятствие и во введении 20-го пакета санкций, и в получении этого кредита на 90 млрд евро. Я назову это препятствие - это Венгрия, которая, злоупотребляя своим статусом страны ЕС и НАТО, блокирует и тем самым взяла в заложники весь Европейский Союз, всю европейскую политику и расширение, и единство», — сказал Сибига.

Глава МИД Украины выразил надежду, что в итоге будут найдены пути для преодоления этого «искусственно созданного препятствия».

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что Киев заблокировал поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». 19 марта ЕС не утвердил предоставление Украине кредита из-за вето Венгрии и Словакии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС продолжит добиваться выдачи Украине кредита «тем или иным способом». Издание Politico также писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выдать Украине двухсторонние кредиты, которые не требуют согласия всех членов Евросоюза.

Ранее решение Украины по нефтепроводу «Дружба» вызвало разногласия в ЕС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!