В Европе признали острую нехватку оружия

Еврокомиссар Кубилюс: запасы оружия в ЕС на очень низком уровне

Запасы стран Европейского союза по всем видам вооружений, включая ракеты и боеприпасы, находятся на крайне низком уровне. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс интервью изданию Breaking Defense.

«Американцы производят хорошее оружие, это бесспорно. Но нам необходимо нарастить производство просто потому, что в мире его недостаточно ни для Украины, ни для нас», — добавил политик.

В январе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, «но кое-что еще есть в США». По его словам, после трех–четырех лет войны значительная часть запасов в Европе была уничтожена или истощена, поэтому возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в Соединенных Штатах.

Также издание Euractiv писало, что запасы вооружений у европейских стран оказались истощены в краткосрочной перспективе из-за поддержки Украины.

Ранее депутат Андрей Картаполов заявил, что ЕС будет «выскребать остатки» оружия для Украины.