Каллас заявила, что у нее нет хороших новостей по выделению 90 млрд Украине

Каллас заявила об отсутствии хороших новостей по выделению 90 млрд Украине
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель ведет работу над преодолением препятствий по введению очередного пакета санкций и выделению кредита на €90 млрд Украине, однако хороших новостей по этому поводу у нее нет. Об этом сообщает УНИАН.

«Но, к сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей о том, что этот кредит будет выплачен. Именно поэтому мы до сих пор работаем и, надеюсь, получим это решение к следующему заседанию Европейского Совета», — сказала Каллас.

19 марта состоялся саммит ЕС, в ходе которого сторонам не удалось утвердить военный кредит для Украины в размере €90 млрд. Причиной послужила позиция Венгрии и Словакии, которые заблокировали передачу денег из-за того, что Киев остановил поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Комментируя ситуацию, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита Украине «тем или иным способом». Как писала газета Politico, в случае неудачи Брюссель может выделить Киеву деньги в формате двусторонних кредитов, для которых не требуется согласие всех стран — членов регионального содружества.

Ранее Каллас в Киеве пообещала привлечь Россию к ответственности.

 
