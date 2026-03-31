Делягин: Трамп не случайно оскорбил принца Саудовской Аравии

Еще недавно президент США Дональд Трамп хвалил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, а теперь перешел к унижениям. Столь резкий контраст не может быть случайностью. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин.

Парламентарий допустил, что американский лидер посылает сигнал о том, что он пересматривает стратегию в регионе не в пользу прежних партнеров.

«Если он такое говорит про Бен Сальмана, значит, внутри себя он уже его похоронил, и похоронил Саудовскую Аравию. Это очень-очень-очень серьезно», — сказал Делягин.

Такое развитие событий неизбежно отразится на мировой экономике, в том числе на ценах на нефть, добавил он.

Глава Белого дома во время выступления на форуме в Майами позволил себе резкое высказывание в адрес принца, при том, что мероприятие проходило при поддержке самого королевства.

Комментируя отношения Вашингтона и Эр-Рияда, Трамп заявил: «Мухаммед ибн Салман должен целовать мне задницу». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

