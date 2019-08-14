Появилось видео с Путиным, опустившимся на колено перед юной балериной
close
Российский президент Владимир Путин преклонил колено перед юной балериной. Видео разместило в твиттере РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, это произошло во время визита главы государства в Академию хореографии в Севастополе. Во время общения с детьми лидер опустился на колено перед одной из девочек и поцеловал ей руку.
Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя. Всего на встрече с Путиным побывало 20 учеников в возрасте 6-7 лет. На прощание глава России также пожал руку одному из начинающих танцоров.
Настоящий рыцарь! Путин опустился на колено и поцеловал руку юной балерине. Точно станет примой ;) pic.twitter.com/7N2moi46GT— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 августа 2019 г.