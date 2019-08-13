Турецкий остров эвакуируют из-за пожара

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Goran Tomasevic/Reuters

Туристов экстренно эвакуируют с охваченного огнем турецкого острова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что ЧП произошло на пляжах острова Мармара.

Уточняется, что возгорание возникло в лесной части острова. Все пляжи заволокло дымом.

Информация о пострадавших не поступала.