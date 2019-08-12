Глава Бурятии назвал причину лесных пожаров в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что пожары в бурятской тайге возникли из-за гроз, а не по вине человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на данный момент горят 67 тыс. гектаров леса, которые не связанны с действиями человека. Цыденов аргументировал это тем, что пожары вспыхнули в «неудобных» местах для людей, куда не заходит человек.

Также глава Бурятии упомянул, что грозовые пожары всегда фиксируются.

«И это не отписки. Легко определяется дерево, в которое попала молния. Его никак перепутать нельзя, оно как будто взорвалось изнутри», — добавил он.

Цыденов отметил, что по сравнению с соседними регионами, обстановка с пожарами в Бурятии не такая критичная, 89% возгораний тушатся в первые сутки.

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