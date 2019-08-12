70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

В Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, которые проявляют агрессию, был временно закрыт туристический маршрут на реке Хакыцин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Кроноцкий заповедник.

Как отмечается, на данном маршруте сложилась небезопасная обстановка.

Уточняется, что из-за слабых заходов нерки в нерестилище бассейна Курильского озера медведям не хватает корма, и они скопились на побережье реки, вдоль которой и проходит закрытый временно маршрут.

Как подчеркивается, из-за недостатка пищи между животными случаются конфликты, что, в свою очередь, увеличивает риск агрессии по отношению к человеку.

Ранее сообщалось, что хабаровская пенсионерка сутки отпугивала медведя рыком.