Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных массовых акций

Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием прекратить рекламу несанкционированных акций на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что ведомство направила в компанию письмо.

По данным Роскомнадзора, некоторые организации с YouTube-каналами отправляют «push-уведомления», которые приходят потенциальным участникам митингов.

Причем эти уведомления приходят даже тем, кто не подписан на эти YouTube-каналы.

Уточняется, что, если Google не предпримет действий, Россия будет рассматривать это как вмешательство во внутренние дела государства.

Ранее сообщалось, что Google будет вынуждена заплатить $11 млн из-за иска о возрастной дискриминации.