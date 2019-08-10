МВД задержало более 130 человек на несогласованной акции в центре Москвы

Полицейские задержали более 130 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы в субботу, 10 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отмечается, за различного рода правонарушения были задержаны 136 человек.

Уточняется, что правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова. Однако спустя время организаторы отказались проводить второй митинг.

До этого несогласованные митинги прошли в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. В общей сложности, сотрудники правоохранительных органов задержали на них около 1,7 тысяч человек.

Ранее МВД назвало количество участников митинга-концерта на проспекте Сахарова.