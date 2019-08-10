В США Дмитрия Андрейченко обвинили в создании террористической угрозы

В США Дмитрию Андрейченко предъявили обвинения в создании террористической угрозы. Об этом сообщает полицейское управление Спрингфилда.

В настоящий момент о национальности Андрейченко ничего неизвестно.

«…20-летнему Дмитрию Н. Андрейченко... сегодня предъявлены обвинения в создании террористической угрозы второй степени», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ему может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет и/или штраф в размере $10 тыс.

Ранее сообщалось, что полиция США задержала в магазине Спрингфилда мужчину с оружием и в бронежилете. Он вошел в магазин в одежде защитного цвета и был вооружен тактической винтовкой и еще одним оружием. С его появлением в магазине Walmart началась паника.