Мосгорсуд выпустил из-под стражи гадалку Нону Михай

Мосгорсуд пересчитал срок задержания в изоляторе и под домашним арестом гадалки Ноны Михай по делу о хищениях в Нота-банке и выпустил ее на свободу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что женщина полностью признала себя виновной в том, что участвовала в растрате в банке. Уточняется, что сама Михай в апелляционной инстанции не появилась, так как не хотела участвовать в разбирательствах.

До этого стало известно, что Останкинский суд Москвы приговорил гадалку к 3,5 годам за подстрекательство. Женщина проходила по делу о хищениях в Нота-банке.

Ранее сообщалось, что суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела полковника Дмитрия Захарченко.