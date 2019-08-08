ФСИН выявила нарушения в «Крестах»

В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 («Кресты-2») выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы службы Валерия Максименко.

По словам Максименко, сотрудники могли отправлять «неудобных» заключенных в камеры к «головорезам» для перевоспитания. 7 августа в ходе проверки работникам центрального аппарата ФСИН удалось узнать о нарушениях законодательства: несудимых преступников подсаживали к судимым. При этом не велись учеты о переводах, которые должны отражаться в журнале.

Как считает замглавы службы, в СИЗО пытаются оправдать нарушения нехваткой личного состава. При этом существуют подозрения об участии в неправомерной работе также служащих ФСИН.

В СИЗО обнаружили также телефон, который могли пронести туда служащие. Он действовал там с апреля.

Максименко сообщил, что материалы, которые собирают сотрудники центрального аппарата, передаются в прокуратуру и следственные органы для разбирательства.

Относительно данных о предполагаемых пытках заключенных доказательств пока нет, сказал замглавы ФСИН.

Ранее сообщалось, что ФСИН России направила сотрудников центрального аппарата для проверки сообщения о возможных пытках в петербургском СИЗО-1.