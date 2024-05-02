В России оценили последствия размещения ядерного оружия в Польше

На фоне наращивания военной мощи Польши усиливается опасность размещения на территории страны ядерного оружия. В этом случае России придется добиваться паритета, наращивая ядерные силы в западной части страны и на территории Белоруссии, заявил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с 360.ru.

Обеспечение паритета в размещении ЯО – это основа безопасности, хотя такой шаг и потребует вложения денег, сил и перемещения ядерных установок, отметил эксперт.

«И расчет, я думаю, с ядерным оружием как раз на то, что это заставит Россию дополнительные усилия применить — «авось надорвется»», — убежден политолог.

В целом он объяснил милитаризацию Польши тем, что она обладает сильной экономикой по сравнению с другими странами, в связи с чем планирует занять более важное место в Европе, сместив ФРГ. При этом Журавлев убежден, что польские власти стремятся к восстановлению страны в границах XVII века, когда они включали в себя Украину, Литву и Беларусь.

«Для того, чтобы обосновать свои претензии до великой державы, им нужна армия», — заключил политолог.

Напомним, на днях президент Польши Анджей Дуда заявил о планах провести переговоры с премьер-министром Дональдом Туском о размещении в стране ядерного оружия, однако позднее их отменили. В МИД Польши слова президента раскритиковали, заявив, что они расстроили союзников по НАТО. В польском Минобороны в то же время напомнили, что страна уже давно подала заявление на участие в программе НАТО Nuclear sharing, которая подразумевает возможность размещения в стране ядерного оружия.

В США ранее оценили идею об управлении ИИ ядерным оружием.